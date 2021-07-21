摩通：別慌！美股今年勢再創新高

受到新冠肺炎變種病毒「Delta」打擊經濟的憂慮所拖累，美國股市周一(19日)重挫，但摩根大通依然看好後市，更上調今年底美股標指目標預測，由4,400點升至4,600點，意味到美股勢再創新高。

摩根大通策略師Dubravko Lakos-Bujas認為，市場對最新一輪經濟成長和放緩的擔憂為時過早，且過度誇大。

摩根大通看好強勁的企業盈利增長和資本回報率持續至2023年，並將標指今年每股盈利預期上調5美元，至205美元；2023年每股盈利預期上調至230美元；同時預計企業回購總額將超過2019年第一季創下的8,500億美元新高。

該行強調，經濟復甦仍處於初期階段，且正逐漸朝向中期，指雖然整體經濟指標看似見頂，英國和亞洲的周期仍將延續，至於美國復甦將建基於勞動力改善、非常強勁的消費者結構、穩健的公司基本面、聯儲局的支持以及更多潛在財政刺激。

針對市場對於「Delta」變種病毒的擔憂，摩根大通認為，疫情接種使住院率得以持穩，相信最新一波疫情不會導致廣泛的經濟重啟脫離軌道。該行還稱經濟復甦並非一項事件，而是一個過程，目前尚未在市場價格反映出來 (priced-in)。

由於近期股市大幅調整，該行看好非必須消費品、半導體、銀行和能源股帶來更多具吸引力的機會。其中，大型能源股因與原油基本面嚴重脫節，出現夾淡倉而上漲的可能性愈來愈大，半導體則有望在明年實現強勁年度增長。