【專訪】南方東英醫療健康ETF首掛　上市前已錄逾億元認講

南方醫療健康ETF追蹤Solactive中國醫療健康革新指數，該行銷售及產品策略部ETF策略師李溢琳表示，指數季度調倉，分別是2月、5月、8月及11月最後一個交易日調整。

王卓峯補充，快速納入機制設定於市值首20大股份，能有夠避免新股於上市初期因炒上而被納入風險，但同時能捕捉到優質新股，相對其他相類似的指數每季進行調整，產品所追蹤的指數更貼近市場動態。

被問到為何不選擇追蹤市場更為人熟悉的恒生香港上市生物科技指數，王氏解釋，仿制藥在內地市場仍不斷改革，市場存有挑戰，認為生物科技、創新藥或器械屬新興行業，在國策扶持下，更勝一籌，故選擇新定制一項指數，以符合產品「醫療健康革新」的定位，相信產品能彌補市場現時的缺口。

Solactive中國醫療健康革新指數成份股中，生物科技佔比最重，達三成，醫藥外判(CXO)、互聯網醫療各佔21%，創新器械及傳統藥廠則分別佔14%。

南方東英旗下ETF的管理費向來較同行高，王氏指出，由於每個產品均有多個莊家，以提高產品的流動性及縮窄買賣差價，強調ETF交易成本不局限於管理費，若買賣差價大，交易成本亦會隨之增加。