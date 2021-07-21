潘志明：屯馬綫效應帶動土瓜灣工廈交投向好

近月城中熱話必數屯馬綫全面通車，其中最受關注的為新設的土瓜灣站及宋皇臺站，鐵路效應直接帶動區內物業投資潛力，吸引投資者目光。當中除了商舖物業值得留意之外，工廈物業亦甚受投資者歡迎，相信由於其呎價低水及工商物業用途多元化的優勢，令工廈脫穎而出。近期土瓜灣區工廈交投量有顯著升幅，更有地廠罕見遭撻訂後加價售出，反映市場對該區工商物業前景看好。

中原(工商舖)資料顯示，2021上半年土瓜灣區共錄得約15宗工廈買賣成交，涉及總金額約3.31億元；其中第二季更佔10宗，相信是因為屯馬綫於6月份正式通車，消息刺激投資者心態。而對比2020上半年及下半年分別約8宗及10宗的記錄，今年土瓜灣區工廈成交量明顯活躍。

鐵路效應帶動交投量上升外，亦刺激區內工廈物業造價上揚。原由理想集團持有，位於土瓜灣旭日街19號雅高工業大樓地廠，原於今年2月份以約4,280萬元售出，雙方訂於6月初完成交易，惟買家最終棄購，遭理想集團沒收約500萬元訂金。土地註冊處最新資料顯示，該物業於6月中重售，並成功以約4,350萬元售出，成交呎價約7,737元，即該地廠於4個月間帳面升值70萬元或1.6%。資料指，理想集團早於2006年斥資約1,420萬元購入該項目，持貨15年迎來鐵路通車效應，帳面獲利約2,930萬元，物業期間升值約2倍。

工商單位投資價值都獲青睞，土瓜灣交投最活躍的工廈要數土瓜灣道94號美華工業中心。美華工業中心分為A及B座，資料顯示，該廈兩座合計共錄得約9宗買賣個案，總成交金額約5,739萬元；宗數比去年上及下半年約4宗及2宗都為多，其中美華工業中心A座高層11室，面積約932平方呎(未核實)，於今年初以約4,800萬元易手，平均呎價約5,150元，刷新該廈A座分層單位新高記錄。

交通網絡改善向來支持物業價格走勢的重要因素，尤其以快捷見稱的鐵路最為着重。過往土瓜灣屬傳統舊區，過去僅倚賴主要交通工具—巴士及小巴往來市區。今年中屯馬線正式通車，標誌著土瓜灣區新發展。交通配套改善，相信會令該區物業水漲船高，同時會有更多租客願意進駐區內尋寶，提早部署迎接新客源，料土瓜灣區工廈租務市場亦會轉活，帶動租金上揚。

中原(工商舖)董事總經理 潘志明