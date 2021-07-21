陳錦興：中移受惠5G推進

中移動第一季度錄得純利241億人民幣(下同)，按年增長2.3%，EBITDA為721億元，增長5.2%。期內，流量業務保持良好增長態勢，手機上網流量增長37.3%，移動ARPU 47.4元，增長0.9%。首季移動客戶總數約9.40億戶，其中5G套餐客戶總數1.89億戶，而5G上客量在近月保持在1,600萬，表現不俗。

目前，內地5G網絡建設仍處軌道之中，並已建成全球最大光纖網絡、4G和5G獨立組網網絡，而5G基站有91.6萬個，佔全球70%，5G連接數已經超過3.65億，佔全球80%。估計截至2020年底，內地5G網絡用戶數超過1.6億，約佔全球5G總用戶數的89%。

中移動是內地最大的電信營運商，受惠內地5G建設及客戶規模的持續增長，料ARPU可穩定及回升，有助推盈利增長加速。中移動股價今年仍跑贏，而過去數月已由高位調整，應消化大部分負面消息，現價市盈率8倍，息率6厘，抗跌力強。建議48元吸納，向上阻力位55元，向下支持位為44元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)