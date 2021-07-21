金價跌穿1810美元　布油徘徊於69美元

●美匯指數報92.97；港匯見7.7725；離岸人民幣(CNH)報6.4874；美元兌日圓處109.92；歐元跌至1.1778，英鎊企1.3629。金價回落至1,809美元。布油於69美元關爭持，紐油穩守66美元水平。道指期貨升近百點。

●Netflix第2季收入按年增19.4%至73.4億美元，創近15個季度以來最慢的增速。該股股價盤後一度急挫逾5%，其後轉升，報534.18美元，升0.59%。

●美國聯合航空第2季收入按年急跌超過50%，至54.7億美元，當中包含11億美元來自聯邦政府的工資補助；淨虧損4.34億美元，連蝕6個季度。

●美國拜登政府官員表示，開始看到全球半導體供應短缺的緩解迹象，包括半導體製造商承諾為因晶片短缺而限制產能的汽車公司生產更多車用晶片。

●美國6月新屋動工數為164.3萬戶，按月升6.3%，好過市場預期的159萬戶；同月建築批核數目意外跌5.1%，遜預期。

●港股ADR指數收報27,355點，升96點或0.35%。

●即月恒生指數夜期收報27,292點，升57點，高水33點，成交17,365張。

●紐約8月期油收報每桶67.42美元，升1美元或1.5%；布蘭特9月期油收報每桶69.35美元，升73美仙或1.06%。

●紐約8月期金收報每安士1,811.4美元，微升0.1%，結束此前連跌2個交易日的頹勢。

●英國富時100指數收報6,881點，升36點或0.54%；法國CAC指數收報6,346點，升50點或0.81%；德國DAX指數收報15,216點，升83點或0.55%。

●虛擬貨幣的龍頭比特幣周二(20日)跌穿3萬美元水平。據報道，整體虛擬貨幣市場的市值在周二蒸發近900億美元。

-歐盟擬加強監管加密資產。

●河南鄭州市連日暴雨，造成市內多處水浸。騰訊捐贈1億人幣，緊急支援河南。

●藥明生物主要股東WuXi Biologics Holdings以每股129港元、折讓6.5%，向獨立方配售8,000萬股現有股份，相當於發行股本總約1.89%，涉103.2億元。