買政府債券收2至3厘息好？抑或買坐收7至8厘息的藍籌股好？

港府繼發行新一批iBond後，專門提供予「老友記」的銀色債券亦正在接受認購申請，3.5厘的保底息，相對於微薄的銀行存款利率，自然吸引。之不過，其實在現成股份中，原來也有比銀債息倍高的選擇。

粗略計算，以工行為例，過去十年(2011至2020年)，每股累計派息為3.46元，而2011年中該股的股價不到3元，約為2.98元。意味若持貨十年，基本上收息已收回當年的持股成本，且別理會期間的股價波動，如今已可免本年收逾8厘息，都咪話唔和味！

當然，如今內地經濟不無風險，但站在全球的角度上，內地市場又相對穩定。類似工行的國有四大銀行，盈利與內地經濟氣候敏感度高，又有國家做主要股東的背景，背負着金融體系穩定的重責，理論上即使外邊天翻地冧，都不易倒下。若然睇好未來中國經濟持續穩定增長，照計上述4大藍籌內銀股，市帳率才0.38至0.51倍，當收息股又好，當持有人民幣資產也好，都是值得股民考慮作長線持有的股類。

東網產經專欄作者 帥哥