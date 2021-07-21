香港會計師公會：ESG披露水平備受重視

投資者作長遠投資時，愈來愈重視投資對象的可持續發展及有否履行社會責任，持份者對企業的環境、社會及管治(ESG)資訊的需求隨之增加。世界各地不少經濟體正努力在未來20至30年實現淨零碳排放，而國際間的監管機構亦愈來愈看重企業的ESG披露及表現，國際證券事務監察委員會組織(IOSCO)更表示，有迫切需要引入全球性可比較的ESG披露標準，因此企業都不得不調整策略，趨向更注重低碳產品及服務。

香港方面，政府積極推動本港作低碳轉型，以2050年達到碳中和為目標。證監會最近發表了關於ESG基金披露的新指引，要求ESG基金對如何考量ESG因素進行定期評估及作出披露。由金融管理局與證監會共同領導的綠色和可持續金融跨機構督導小組，亦將落實要求相關行業須在2025年或之前，按照氣候相關財務披露工作小組(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)的建議，就氣候相關資料作出披露。此外，聯交所在2019年提升了《ESG報告指引》，並鼓勵上市公司就ESG報告尋求獨立鑑證，藉以加強ESG資訊的公信力。以上各種措施，皆反映了香港亦跟上國際步伐，對ESG資訊及表現的期望有增無減。

最近，香港會計師公會進行了一項簡單調查，了解恒生指數全部55隻成分股的ESG披露鑑證狀況。截至6月28日，共有49家公司刊發了獨立可持續發展/ESG報告或將ESG內容納入其2020/21年年報，其中23家有就ESG資訊尋求外部鑑證。公會樂見大部分鑑證參考了國際準則，反映這些企業積極在傳統財務報表審計之外，為非財務披露尋求鑑證；而超過一半尋求ESG鑑證的恒指成分股公司，亦聘用了財務報表核數師以外的獨立鑑證人，令ESG鑑證更具獨立性。

公會相信， ESG做得好才能達到完善的企業管治，而缺乏優良的企業管治架構，也難以實踐良好的ESG實務。有見及此，今年公會特意將一年一度的企業管治大獎修訂及重新命名為「最佳企業管治及ESG大獎」，以更切實反映ESG報告日益重要，並鼓勵企業及機構融合管理及實踐企業管治與ESG事務，提升這兩個範疇的披露及實務水平。

香港會計師公會