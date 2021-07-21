黃子燊：美國仍然稱霸全球半導體產業…

從整體角度而言，如根據美國半導體協會所發布的數據，美國為全球第1大半導體供應的經濟體，其企業銷售額佔全球半導體銷售的47%，排名第2的是南韓，佔比為19%，而日本及歐盟的佔比均為10%，並列第3，至於台灣及內地，佔比則分別為6%及5%。

而如果仔細點看，以銷售額作排名，2021年第1季，全球10大半導體企業中，排名在首位是英特爾(Intel)，排名第2是三星，其後則是台積電，第4至10名依次為SK海力士、美光科技(Micron)、博通(Broadcom)、高通、英偉達(Nvidia)、德州儀器及聯發科。10大之中有6家是美國企業、兩家南韓、兩家台灣，這也反映出美國在半導體產業的優勢地位。

如果將半導體行業再進行細分，則可以分為EDA/IP、晶片設計、半導體製造設備、半導體材料、晶圓製造5大市場。若逐個細分市場來看，情況又是如何呢？

首先，就EDA/IP這個於價值鏈上佔重要位置的細分市場，美國的市佔率達74%，依舊獨佔鰲頭；而在晶片設計市場中，就着邏輯類及DAO類兩大細分市場，美國的市佔率為67%及37%，亦是佔據首位；而在存儲類中，則由南韓佔首位，市佔率為59%。

至於在半導體製造設備方面，美國佔了全球四成多的市場份額，日本及歐洲則名列其後，分佔32%及18%。然而，在半導體材料方面，台灣市佔率最高，達23%；而至於晶圓製造，在前道晶圓製造，台灣佔21%排首位；而在後道封裝測試，則中國內地達38%排首位。綜合以上，半導體產業的王者應是美國。

晉裕環球資產管理投資組合經理 黃子燊