陳樂怡：港股恐未見底 投資忍手為上
2021年07月21日 08:45
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市場憂慮疫情升溫，隔晚美股下挫，周二港股跟隨低開低走。恒指一度跌穿250天線，報27,259點，跌230點。國指跌93點至9,864點。科指跌94點至7,337點。恒大系跌勢持續，恒大(03333)股價插10.23%。恒大汽車(00708)急挫11.18%。美國十年期國債收益率急跌，曾失1.2厘關，金融股普遍下跌，滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)跌1.6至2.59%。
後市未明，投資者宜留意低估值、高股息率的板塊。本港樓價維持堅挺，經濟前景改善。加上消費券最快8月發放，利好商場零售。龍頭發展商股息率偏高，首選新鴻基地產(00016)。
由於環球疫情似乎進一步擴散，資金回流醫療相關板塊。其中，合同研究組織(CRO)領先企業陸續發盈喜，強勁盈利增長利好股價表現。加上市場已消化研發及生產外包服務(CXO)企業的政策消息，內地推動及規範創新藥發展路線不變，行業維持高速增長。近期恒生生物科技指數維持在高位。建議投資者關注龍頭藥明系藥明生物(02269)及藥明康德(02359)。
展望港股後市，環球疫情再次升溫，加上通脹風險，引發投資者避險情緒，環球股市轉弱。美匯指數逼近93水平，美國十年期國債收益率一度失守1.2厘。港股短線料會跟隨外圍受壓，反覆試低位。若確認失守250天線(約27,169點)，或會進一步下試月內低位(約26,861點)，投資者暫宜觀望局勢。
個股推介方面，中國電信(00728)公布，2021年上半年收入預計將按年增長11至13%。其中，隨着移動和寬帶用戶價值的穩步增長，以及天翼雲的加速增強，產業數字化收入佔比持續提升。同時，中電信對網絡運營及支撐成本、銷售費用的增長進行良好的控制，預計中期核心利潤為160.66億元至163.55億元人民幣，按年增長11至13%。公司並表示，A股上市後3年內派息比率升至逾70%。而且隨着5G加快滲透，全年ARPU料可維持向上。工業互聯網業務亦有望成為未來增長引擎，值得跟進。
目前集團預期市盈率9.5倍，股息率6%，頗有吸引力。加上A股上市有進展，建議收集。目標價3.5元，跌穿2.8元止蝕。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)