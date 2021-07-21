陳樂怡：港股恐未見底　投資忍手為上

展望港股後市，環球疫情再次升溫，加上通脹風險，引發投資者避險情緒，環球股市轉弱。美匯指數逼近93水平，美國十年期國債收益率一度失守1.2厘。港股短線料會跟隨外圍受壓，反覆試低位。若確認失守250天線(約27,169點)，或會進一步下試月內低位(約26,861點)，投資者暫宜觀望局勢。

目前集團預期市盈率9.5倍，股息率6%，頗有吸引力。加上A股上市有進展，建議收集。目標價3.5元，跌穿2.8元止蝕。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)