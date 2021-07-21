曼克頓豪宅新盤可享20年稅務優惠

美國樓市即使疫情期間也在升溫，4月美國20個主要城市獨立屋綜合樓價指數創逾15年來最大升幅，其中國際金融中心的紐約向來是海外投資者的寵兒。今期Ray White推介位於曼克頓橋旁邊、距離東百老匯地鐵站只需4分鐘路程的One Manhattan Square，售價僅由109萬美元起，而且享有20年稅務優惠，其持有成本（Carrying Cost）更比起市內同級數住宅低一半。性價比極高，絕對是投資曼克頓物業的精明之選！​

One Manhattan Square為永久業權現樓項目，位於曼克頓的Lower East Side河畔地段，配以落地大玻璃的設計，住戶可享一望無際的天際線和紐約海灣，全紐約的景致更是一覽無遺，單位以現代室內設計配備Miele廚具，盡顯奢華品味。​

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除此之外，項目更設有佔地100,000呎的六星級配套設施。除了基本的健身中心、游泳池、兒童遊樂中心、高級影院及水療中心等，還有標準室內籃球場、保齡球場、高爾夫球模擬器及壁球場。室外一系列設施例如樹屋及燒烤場等，可飽覽曼克頓的優美景色。​

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紐約市曼克頓作為全美最重要的金融中心，華爾街的所在地，屬於高身價地段，區內的住宅物業價值不用多說，而且由於曼克頓的土地供不應求，加上在2021年Q2曼克頓的公寓成交量突破1,600間，比去年上升了1.6倍之多，由此可見，該區物業的投資需求及升值潛力龐大。​

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該項目提供1至3房單位，面積由695至2,347平方呎 ，售價由109萬美金起，即約800萬港元，在香港，800多萬港元只能買到九龍新盤一房單位，以同等價錢就能入手位於紐約曼克頓市中心，連六星級配套的頂級豪宅。 ​

由於項目樓高80層，提供815個單位，所以One Manhattan Square的持有成本比起紐約同級住宅低一半，回報相對更高。加上樓盤是曼克頓區內絕無僅有，可享長達20年稅務優惠的項目，變相買家可節省一大筆資金，是非常罕見的投資機遇。 ​

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Ray White將於本周五至周日於銅鑼灣柏寧酒店27樓柏寧宴會廳舉辦展銷會，屆時除了婷婷剖析紐約及曼克頓區樓市走勢外，更邀請了來自Withersworldwide的外國律師Sophia，講解美國樓盤投資及稅務詳情。機會難得，立即登記！

紐約曼克頓One Manhattan Square展銷會​

日期：7月23至25日（星期五至日）​

展銷時間：上午11時至晚上7時​

地點：香港銅鑼灣柏寧酒店27樓 柏寧宴會廳5​

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【免費講座】​

特別嘉賓 - Withersworldwide外國律師Sophia​

7月23至24日（星期五、六）下午4時 - ​ 講解美國樓盤投資及稅務詳情​

講座語言: 英語​

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物業專家Ting Ting​

7月23至25日（星期五至日）下午1時及4時 (每日兩場) - 剖析紐約及曼克頓區樓市走勢​

講座語言: 粵語