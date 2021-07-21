恒指曾失27000點關 美團及小米挫3%

港股跌幅一度擴大到288點，低見26,971點，又失27,000點關，恒生指數最新仍跌逾260點或0.96%，報26,997點；國企指數亦倒跌近100點或1%，報9,765點；恒生科技指數跌57點或0.79%，報7,279點。主板成交暫逾715億港元。

大型科網股領跌，美團及小米齊挫3%，騰訊跌超過2%，共拉低大市123點；阿里巴巴倒跌0.2%。

重磅股中，友邦保險跌0.7%，滙豐控股跌0.5%穿42元，建設銀行跌0.9%；而港交所無升跌，中國移動升0.5%。

【10:03】恒指由升轉跌 科網股普遍向下

港股缺乏方向，由升轉跌。恒指高開79點後，最多升過112點，高至27,371點後無以為繼，最新跌34點或0.13%，報27,224點；國企指數仍升10點或0.11%，報9,875點；恒生科技指數升40點或0.5%，報7,378點。主板成交暫逾404億港元。

重磅股中，友邦保險及滙豐控股齊跌0.2%，建設銀行跌0.7%；而中國移動升0.4%，港交所仍升0.8%。

大型科網股普遍向下，美團跌0.8%，騰訊跌0.9%，小米集團跌0.5%；而阿里巴巴升幅縮至0.6%。

【09:21】恒指升上27300點水平 阿里及港交所齊升1%

港股反彈，恒生指數高開79點或0.29%，報27,339點；國企指數高開49點或0.5%，報9,914點；恒生科技指數高開42點或0.58%，報7,380點。主板成交暫逾130.65億港元。

大型科網股個別發展，阿里巴巴升1.3%報205.6元，小米集團升0.9%，騰訊暫無起跌；而美團跌1.3%。

重磅股升跌不一，港交所升1%至526.5元，友邦保險升0.8%，滙豐控股及中國移動均無升跌，建設銀行跌0.1%。

藥明生物挫5%，至131.1元。公司再遭主要股東WuXi Biologics Holdings折讓6.5%配售8,000萬股，套現103.2億元。