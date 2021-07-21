比特幣挫至2.9萬美元水平　特斯拉帳面收益近化灰

虛擬貨幣市場掀起監管憂慮，「一哥」比特幣跌穿3萬美元水平，美國電動汽車製造商特斯拉(Tesla)帳面收益幾乎化灰。

外媒估計，特斯拉行政總裁馬斯克於今年初及2月初期間，買入4.6萬枚比特幣，每枚平均價格為3.26萬美元。而特斯拉在第1季以每枚5.91萬美元的價格，出售其所持10%或4,600枚比特幣，為其帶來2.72億美元的收入，令公司於首季獲得1.01億美元稅前利潤。

而截至今年首季，特斯拉仍持有4.14萬枚比特幣，持有成本約為13.3億美元。而截至周二(20日)，比特幣插至2.96萬美元水平時，特斯拉持幣收益一度消失，帳面虧損達1.05億美元，若其以現價將比特幣全部賣出，在最初15億美元的投資成本上或許還能平手離場，但這也代表以比特幣4月份高位計，特斯拉曾經14.51億美元的持幣意外收益將全數化灰。

若比特幣跌至2.5萬美元水平，估計特斯拉將蒙受3億美元的收益損失，若比特幣進一步跌至2萬美元，特斯拉的損失將擴大至5億美元，相當於其首季的全部稅前利潤。

根據CryptoCompare報價，比特幣最新報29,799美元，跌1.3%。