【高盛推介】騰訊反覆連跌4日 資金積極部署好倉
2021年07月21日 11:16
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自上周五(16日)起開始連跌，周三(21日)早段繼續受壓，早上持平開市後隨即倒跌，低見530元，為過去1周低位，連續第4日下跌，累計至今跌逾6%。
騰訊將於下月中旬公布今年第2季業績，有券商料收入及經調整盈利分別按年升21及12%。該行並指騰訊旗下手遊《王者榮耀》及《和平精英》表現仍然鞏固，但今年第2季發布的遊戲大多數針對小眾觀眾，並且其他不利好因素之下，該行下調騰訊今年移動遊戲收入預測6%。該行給予騰訊「買入」評級，目標價750元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極部署好倉，周二共錄得超過3千萬元資金流入好倉，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約2,000萬元，而牛證於周二錄得約1,000萬元資金流入，並分布在535元以下的各收回區域產品。
淡倉方面，則見周二部署熊證的資金則主要沽出獲利。
觀察港股通資金流向，則見北水於周二繼續沽出騰訊，錄得約33.5億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價540至620元間、2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的騰訊購證(17242)。價外選擇可留意屬中年期的騰訊購證(16324)，屬進取選擇。貼價選擇可留意換股比率100兌1，面值低於0.25元的產品中最貼價條款的騰訊購證(17792)，屬保守選擇。牛證方面可留意屬遠牛的騰訊牛證(67443)。
騰訊購證17242，行使價608.5元，2021年11月19日到期，實際槓桿10.0倍，行使價540至620元間、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。
騰訊購證16324，行使價650.5元，2021年11月25日到期，實際槓桿10.5倍，價外、中年期、進取選擇。
騰訊購證17792，行使價600.5元，2021年11月24日到期，實際槓桿9.4倍，市場上面值低於0.25元的產品中最貼價條款，敏感度較高，保守選擇。
騰訊牛證67443，收回價495元，行使價492.2元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，近35元收回距離遠牛。
騰訊沽證24234，行使價515.38元，2021年9月17日到期，實際槓桿10.9倍，貼價、高槓桿。
騰訊熊證62561，收回價580元，行使價583元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，高槓桿貼熊。
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