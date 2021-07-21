調查：僅45%亞太區受訪者今年獲花紅　對職位不滿人數增至36%

人力資源招聘公司Selby Jennings的最新全球研究顯示，亞太地區金融服務專業人士對未來12個月經濟前景表示有信心，由上年11%大升至52%。儘管經濟預期較為悲觀，但亞太地區的受訪者對就業市場的信心為全球受訪者之最高，從去年的28%升至47%。

Selby Jennings北亞洲市場負責人Abimanu Jeyakumar表示，由於中國預計有正面的經濟反彈，宏觀經濟走勢向上，令目前金融服務經濟前景樂觀。

調查又顯示，受訪者對市場信心與上年度相若，61%受訪者對未來6個月工作穩定仍有信心。在整個亞太地區接受調查的金融服務專業人士中，只有45%受訪者在2021年獲得花紅，比去年的58%有所下降。

Selby Jennings東南亞洲市場負責人Natasha Madhavan解釋，大部分花紅均在2020年年底支付。但各金融企業在2020年因各種因素變得較為謹慎。因此，即使是最優秀的員工，亦可能只獲得最低限度的花紅。

Jeyakumar補充，從私募股權公司到信貸公司，許多金融服務機構即使在全球疫情期間亦有良好業積。儘管全球疫情大流行，一些金融服務公司業積仍然穩步上揚。由於經濟活動增加，預計2022年花紅將達到更高水平。

至於工作滿意度，則從去年的50%略有下降，48%的受訪者對目前的工作感到滿意或非常滿意。在接受調查的同一群組中，對目前職位感到不滿意的人數由去年23%增加到36%。

儘管受訪金融服務專業人士對各自的工作穩定性感到安全，但67%的亞太金融服務受訪者同時會在未來6個月內探索新的工作機會，只有20%受訪者表示不太可能或極不可能探索新的工作機會或離開現有職位。

另外，在所有接受調查的地區中，與美國(64%)和歐洲(71%)的金融服務受訪者相比，亞太地區受訪者表示願意為更好工作機會移民的意願最高，有82%的人表示願意。調查更顯示，新加坡為亞太地區金融服務專業人士移民最理想的目的地。

展望未來，Selby Jennings建議在求職者主導市場，整個亞太地區的金融服務業需要迅速行動以在競爭中勝出。為避免出現不具競爭力的薪酬福利，各招聘經理需要更加了解其金融服務企業的吸引之處，並為亞太地區金融服務人才網絡提供令人信服的加入誘因，以免優秀人才被競爭對手搶走。