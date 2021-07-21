【瑞通推介】藥明守配股價　牛熊各有捧場客

瑞通認股證牛熊證銷售部：變種新冠病毒在多國肆虐，不過市場對全球經濟復甦樂觀情緒重燃。道指周一(19日)急挫後，隔晚大幅反彈，收報34,511點，升549點或1.6%。

恒指周二(20日)一度跌穿250天線(約27,170點)，全日收報27,259點，跌230點或0.8%，兩日累跌近750點。周三(21日)早段曾回升逾100點，一度逼近27,400點見阻力，其後倒跌。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾8,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,600萬元，反映投資者繼續看好大市將反彈。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點。

周三早段焦點股有長城汽車公布業績快報，中期盈利按年增長2倍，股價最多升逾13%、高見30.65元，創半年高位，A股升停牌，其餘車股亦向上。另外，藥明生物大股東又再減持，股價周三早段最多跌4.4%、低見131.8元，仍守配股價129元，好淡倉各有資金留意。

北水周二狠沽騰訊控股，單日錄超過33億元淨賣出，是淨沽出最多港股。國務院繼續出招反壟斷，依法查處平台企業壟斷案件，以及企業低價傾銷、價格欺詐等違法行為。騰訊上日收跌1.3%於542.5元，盤中低見539元，連跌3日。周三早段好淡爭持，再失540元。周二有超過3,100萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾840萬元淨流出。

微盟集團是上日表現最差科指成分股，成交增加下收挫8.5%於10.94元，盤中低見10.18元，見年內新低。股份近日走勢轉弱，已連跌6個交易日，累挫超過26%。周三早段再挫約5%，跌穿10.4元。周二有逾5.6億元北水淨沽出微盟。輪證資金流方面，逾470萬元淨流入其好倉，淡倉則有近70萬元淨流出。

疫情反彈威脅原油需求，加上油組與盟友達成逐步增產協議，拖累油價表現。中國海洋石油連跌5日，周二收報7.84元，下跌1.8%，盤中低見7.65元。油價隔晚反彈，中海油周三早段回穩，重返7.9元附近見阻力，其後轉為偏軟。逾110萬元在周二淨流入其好倉，淡倉則有約20萬元淨流出。

雖然美國10年期國債債息進一步下滑，但對友邦保險股價暫時影響不大。友邦周二在93元水平好淡爭持，逆市微升0.2%收市，報93.2元。周三早段一度升逾1%，重上94元之上遇阻，其後倒跌。周二有近10萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾40萬元淨流入。

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