網信辦啟動專項行動整治7類互聯網問題　約談快手騰訊等

中央網信辦發公告，決定即日(21日)起啟動「清朗·暑期未成年人網絡環境整治」專項行動，為營造未成年人良好上網環境，解決網絡生態突出問題。

網信辦有關負責人表示，此次專項行動聚焦解決7類網上危害未成年人身心健康的突出問題，分別為直播、短視頻平台涉未成年人問題；未成年人在線教育平台問題火；兒童不良動漫動畫作品問題；論壇社區、群圈等環節危害未成年人問題；網絡「飯圈」亂象問題；不良社交行為和不良文化問題；以及防沉迷系統和「青少年模式」效能發揮不足問題。

針對快手、騰訊QQ、淘寶、新浪微博、小紅書等平台傳播兒童軟色情表情包、利用未成年人性暗示短視頻引流等問題，網信部門依法約談平台負責人，責令限期整改，全面清理處置相關違法違規信息和帳號，並對平台實施罰款處罰。

中央網信辦有關負責人強調，專項行動期間將進一步加大對違法違規行為的處置處罰力度，對於侵害未成年人合法權益的問題，保持「零容忍」態度，堅持露頭就打、從嚴從重，大力整治網上危害未成年人身心健康問題亂象。負責人敦促各網站平台要積極履行主體責任，主動發聲、深入自查、堵塞漏洞，確保專項行動取得實效，切實為未成年人營造文明、健康、向上的網絡環境。

中國網信辦啟動專項行動整治7類未成年人網絡問題，約談快手及騰訊等，責令整改及處罰。