【高盛推介】汽車板塊領漲　留意貼價比亞迪認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪由上周三(14日)起連跌5日，累計跌逾12%。周三(21日)則高開1.5%後早段升幅擴大。

有券商指比亞迪產品在汽車、電池業務上均表現強勁。及指內地乘用車行業將傾向採用LFP陰極，加上公司在刀片LFP產能亦有進展，將可帶動比亞迪股價上升。該行給予比亞迪「買入」評級，目標價313元。

觀察個股輪證資金流向，雖見認購證於周二(20日)獲資金轉向沽出，但若以過去5個交易日計，則共錄得約2,610萬元資金流入。

牛熊證方面，則見牛證於周二獲資金繼續流入，有約230萬元，並較集中在185至190元收回區域的產品。

比亞迪購證20034，行使價234.08元，2021年9月23日到期，實際槓桿7倍，貼價。

比亞迪購證15509，行使價259.08元，2021年9月27日到期，實際槓桿7.4倍，價外。

比亞迪牛證51137，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。

比亞迪牛證50251，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比亞迪沽證15175，行使價172.78元，2021年11月26日到期，實際槓桿4.8倍，中期。

比亞迪熊證64739，收回價240元，行使價244元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

贛鋒鋰業周三早段發力急漲，高開約2.1%後升幅擴大，高見164.5元，繼周一(19日)再創上市新高。

有券商指在價值輪轉趨勢預演及新能源車增長數據持續強勁的利好因素下，內地新能源汽車材料板塊估值最近大升。該行並指就短期之言，內地行業數據及政策趨勢料仍利好。該行將贛鋒鋰業列為板塊首選，給予「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周二獲少量資金轉向流入。

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