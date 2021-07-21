聯洋智能擬將常州萬輝清盤、出售或購回剩餘股權
2021年07月21日 12:26
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聯洋智能控股(01561)公布，有關要求Teknos Group Oy向公司間接全資附屬萬輝化工支付協定價格，以收購常州萬輝40%股權的仲裁，集團接獲上海國際經濟貿易仲裁委員會所頒布日期為6月18日有關仲裁程序的仲裁裁決，裁定答辯人向呈請人支付約3,283.03萬港元以收購呈請人所擁有的常州萬輝40%股權。
於頒布仲裁裁決後，Teknos Group Oy提出要求萬輝化工須以約3,283.03萬港元，購回Teknos Group Oy擁有的40%股權，並提出抵銷其被要求支付予萬輝化工的款項。根據中國法律顧問的法律意見，集團認為Teknos Group Oy的申索及主張並無依據。
集團正在考慮有關常州萬輝的選擇方案，包括但不限於將常州萬輝清盤、出售或購回該公司的剩餘股權，以及強制執行Teknos Group Oy的仲裁裁決，有關尚未支付金額約為13.38萬元人民幣。
公司指出，根據常州萬輝的潛在申索金額或資產淨值與集團資產淨值的比較，常州萬輝的潛在糾紛或解決方案對集團而言並不重大。然而，常州萬輝的潛在糾紛或解決方案對集團的後續財務影響尚未確定。