IMF籲全球經濟改革　彌補疫情造成117萬億元產出損失

國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁岡本(Geoffrey Okamoto)表示，各國需要考慮在產品、勞動力和金融市場上進行「艱難的改革」，以彌補新冠肺炎危機造成的全球15萬億美元(約117萬億港元)產出損失。

他稱，自2020年3月以來，各國政府於疫情期間已花費16萬億美元以提供財政支援，全球央行的資產負債表總共增加7.5萬億美元。赤字是二戰以來的最高水平，央行在過去一年提供的流動性超過了過去10年的總和，而有關行動是絕對必要的。IMF研究表示，如政策制定者不採取行動，去年的經濟衰退會是較大蕭條以來最嚴重的衰退，將會比現時更差3倍。

他建議，各國可進行的改革包括加強債務重組的機制、推動更強勁、積極的勞動市場政策、改善競爭政策框架等措施。而進行困難的改革，意味着仍在流動的貨幣和財政刺激措施，將成為通往更光明、更可持續未來的跳板，而不是應對疲軟經濟的拐杖。

IMF預期，未來10年跨越產品、勞動力和金融市場的全面促進增長的改革，可使新興市場和發展中經濟體的人均國內生產總值(GDP)按年增長提高1個百分點以上。