財庫局：「南向通」起步階段先涵蓋簡單低風險理財產品

財經事務及庫務局局長許正宇回覆立法會議員提問時表示，金管局就理財通的具體落實安排已多次諮詢業界。其中，業界提出不少具建設性的建議，有助構思如何在風險可控的前提下，盡可能為投資者和業界提供便利。

他指出，「北向通」投資者資格為持有香港身份證的香港居民(包括永久性和非永久性居民)，並且經香港銀行按金管局於2019年9月25日發出的通告《關於投資、保險及強制性公積金產品的投資者保障措施》評估為不屬於弱勢社群的客戶，將可參與「北向通」。

「南向通」理財產品範圍方面，考慮到需要讓一般投資者逐步加深對兩地理財產品和環境的認識，理財通於起步階段將先涵蓋風險較低和相對簡單的理財產品。因此，一些結構性產品或主要投資於衍生工具的產品(例如期貨、期權)將不會列入合資格產品範圍內。預計「南向通」起步階段主要包括存款，以及低至中風險和非複雜的債券及在香港註冊成立並經香港證券及期貨事務監察委員會認可的基金。

他續稱，根據現行落實安排的構思，內地投資者在香港銀行的投資帳戶的資金，應從其內地銀行的匯款帳戶匯進，或來自「南向通」下的投資收益。資金只可用於購買理財通下的合資格理財產品，亦不能用作質押、槓桿、保證等用途。因此，預期香港銀行對內地投資者進行盡職審查及管理其後的投資活動時，將無需獲取內地投資者的信用狀況訊息。