銀行6月轉按登記按月升24.6%　創16個月新高

中原研究部及土地註冊處數據顯示，今年6月份銀行轉按登記共錄得1,679宗，按月升24.6%，連升2個月，並創16個月新高。中原按揭董事總經理王美鳳稱，香港拆息處於11年來低水平，加上近月銀行對於承造轉按的積極性回升，逐步增加轉按優惠，令轉按息率及條款較年初吸引。

在利息下跌、加上轉按優化，推動轉按及物業套現個案增加，她預料，轉按登記量將繼續向好。同時，大型銀行轉按市佔率結束連續5個月下跌後，回升0.9個百分點，滙豐銀行再奪轉按冠軍。

數據顯示，6月份滙豐銀行轉按巿佔率按月升2.1個百分點，至17.9%的300宗轉按，連續2個月位居第1；中銀香港則以249宗排行第2，市佔升0.1個百分點至14.8%。渣打銀行、恒生銀行及建行(亞洲)的市佔率分別為12.8%、10.8%及9.6%緊隨其後。

今年上半年共錄得7,842宗轉按登記，按年跌13.8%。排第1的滙豐銀行上半年轉按市佔為17%，登記量按年大跌26.9%。中銀香港的轉按市佔15.4%排行第2，按年登記量跌31.3%，渣打銀行及恒生銀行則分別排行第3、4名，登記量逆巿造好，按年登記量分別升51.2%及6.8%，去到14.9%及10.8%。排行第5的建行(亞洲)有大躍進表現，按年登記量飆達69.2%，市佔率升至6.2%。