華夏基金：中國醫藥業競爭激烈　反壟斷法影響有限

國務院辦公廳周二(20日)發布通知，要依法查處平台企業壟斷案件，圍繞醫藥、公用事業、建材同教育培訓等重點民生領域開展反壟斷執法，切實維護市場公平競爭秩序。華夏基金香港投資經理張鈞表示，除了一些原料藥的個別小品種，在歷史上曾經出現過某個階段被個別廠家控制產能的情況外，現時中國醫藥行業幾乎每個細分領域都是企業眾多或者競爭激烈，不存在明確的壟斷，認為醫藥行業的壟斷需要觀察更細緻的政策執行和定義，短期對行業的影響相對有限。

華夏基金香港業務拓展部副總裁麥榮發表示，市場上愈來愈多生物醫藥領域主題的交易所買賣基金(ETF)，投資者在比較一些底層股份相類似的產品時，可考慮各產品的資產管理規模的大小，另外要留意產品的管理費或開支比率，因為管理費或開支比率愈高的產品，潛在的追蹤偏離度會愈大，不利於投資者最終的投資回報。