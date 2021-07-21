華夏基金：中國醫藥業競爭激烈 反壟斷法影響有限
2021年07月21日 14:46
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（中新社圖片）
國務院辦公廳周二(20日)發布通知，要依法查處平台企業壟斷案件，圍繞醫藥、公用事業、建材同教育培訓等重點民生領域開展反壟斷執法，切實維護市場公平競爭秩序。華夏基金香港投資經理張鈞表示，除了一些原料藥的個別小品種，在歷史上曾經出現過某個階段被個別廠家控制產能的情況外，現時中國醫藥行業幾乎每個細分領域都是企業眾多或者競爭激烈，不存在明確的壟斷，認為醫藥行業的壟斷需要觀察更細緻的政策執行和定義，短期對行業的影響相對有限。
另邊廂，藥明生物(02269)大股東以折讓逾6%配股減持。張鈞指出，從歷史上看配股是短期影響，之後股價大都收復失地，長期趨勢明顯。該公司早前發盈喜，反映醫療行業的前景及該公司的競爭力。
華夏基金香港業務拓展部副總裁麥榮發表示，市場上愈來愈多生物醫藥領域主題的交易所買賣基金(ETF)，投資者在比較一些底層股份相類似的產品時，可考慮各產品的資產管理規模的大小，另外要留意產品的管理費或開支比率，因為管理費或開支比率愈高的產品，潛在的追蹤偏離度會愈大，不利於投資者最終的投資回報。
目前華夏恒生香港生物科技指數ETF(03069)規模逾20億港元，是今年香港市場新發行的ETF之中規模最大的產品。其管理費為每年0.5%。截至7月20日，今年以來恒生香港上市生物科技指數錄得正回報15.8%，稍勝其他主題性指數。