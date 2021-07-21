估中10年期美債息瀉！這位滙豐老將如今這樣看經濟...

外國傳媒報道，滙豐控股固定收益研究部門全球主管Steven Major向來以債券好友著稱。眼下，他的判斷顯得異常精準。

這位滙豐的老將數月來預測美國10年期債息有可能跌至1厘，該位置最近才進入市場的視野。很少有人像他這麼看好，因分析人士的預測中值為1.8厘，還有十餘名分析師預計2厘或以上。

常駐香港、現年57歲的Major接受電話採訪時說：「我們預測1厘不是要博人眼球，我們不知道2厘的預測是哪裏來的，和我們的模型不符。」

美債孳息率將何去何從，令市場深感着迷：世界各地通脹攀升是暫時還是持久的，央行在經濟復甦階段會如何應對物價壓力。對於Major而言，經濟復甦顯現最亮眼迹象的階段可能已經過去了，全球疫情重新抬頭，令經濟前景受壓。

他說：「我認為，我們可能會看到經濟復甦和數據失去動能，信心數據可能已經觸頂。有關疫情及其對經濟增長的影響的新聞也很密集。這是當前的主題。」

事實上，突然之間，1厘似乎已經不再遙不可及，其他分析師也開始紛紛站到Major的身後。Major的理論依據中包含一個主題，對他的判斷尤為關鍵。他表示，由於政府面臨着疫情初始階段大幅膨脹的債務，央行很難把利率上調得過高。而這還沒有考慮人口、科技等長期結構性因素，他認為這些因素都會對通脹構成壓力。