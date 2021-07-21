中原按揭：恆大．珺瓏灣不獲批按揭僅屬個別事件

王氏續稱，由於樓花屬於未落成樓宇項目，在銀行角度，承造樓花按揭屬於未有現樓作為抵押品的貸款，風險相對承造現樓按揭為高，故此銀行一向在確定接納新盤的樓花按揭前，會先進行風險評估，內部亦會設定其認可發展商。而大型銀行向來對其他銀行有參考指標作用，不排除其他銀行會跟隨做法，但目前仍有銀行表示未暫停接受該樓盤的樓花按揭申請。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝亦指出，事件屬非常罕見，相信銀行是考慮到信貸風險因數。他表示，相關樓盤的樓花買家大部分已經完成按揭申請，相信影響輕微，但不排除其他銀行會陸續跟隨。當年發展商為吸引買家入市，提供一、二按計劃，惟早前發展商通知買家不會再承造發展商二按，讓一批樓價1,000萬以上、而需申請二按的客人束手無策。他建議買家跟發展商了解，如交樓時間有誤，可更改至建期付款，折扣優惠雖有所減少，但切忌因小失大。