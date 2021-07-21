利嘉閣：銀行拒收珺瓏灣2期樓花按揭申請　料影響輕微

近日市場傳出有多家銀行拒接2個新盤樓花申請，先傳出發展商拒提供一按或二按，周三(21日)再傳出有3間銀行暫停珺瓏灣2期及睿峰樓花按揭申請。不過，利嘉閣按揭認為現時消息影響微。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指出，目前只有一家龍頭銀行暫停恆大系樓盤的樓花按揭申請，另外傳聞中的兩間銀行都否認有暫停該兩樓盤的樓花按揭。恒大系在香港共出售3個樓盤，當中恆大‧珺瓏灣1期已屬現樓完全不受現時消息影響。而恆大‧珺瓏灣2期關鍵日期為2021年8月、恆大‧睿峰關鍵日期為2021年第4季，兩者皆不是遠期樓花，已貼近收樓期，相信即使銀行拒接樓花按揭申請影響都不太大。

黃解釋，近月恒大的多宗不利消息影響，料銀行是由風險管理角度出發，才暫停該發展商的樓花按揭，至於建期(即現樓)按揭申請則不受影響。目前為止，亦只有一家龍頭銀行有相關的安排，其他銀行暫時均表示如常接受申請。

她指如近月購入上述樓盤單位的買家，而選用了90天即供付款，相信會受較大影響，但由於樓花期極短，即使是現時表示拒接樓花申請的銀行，也會接受客戶先入申請，待到樓盤有入伙紙，屆現樓階段後才正式批出貸款，而不需等到現樓時才入申請。