5月全球動力電池裝機量排名：寧德時代被LG奪冠席

內地新能源汽車熱銷，作為其核心零部件的動力電池，經歷過去年的爆發潮之後，龍頭企業也都開始迅猛生長。當中寧德時代走到世界舞台，開始更頻繁的出現在特斯拉、大眾、寶馬等世界著名車企的供應商名單之中。在此前的幾個月中，寧德時代一直都是獨佔全球電動汽車動力電池供應一哥的位置，惟在5月份，卻被老對手南韓LG超越。

市場研究機構SNE Research周一(19日)發布報告顯示，今年5月全球註冊的電動汽車電池總能量為19.7GWh，1年內增長3.3倍以上，數據包括PHEV和HEV並且不包括電動巴士和卡車。在電池裝機量排行榜上，LG能源解決方案擊敗寧德時代和三星SDI升至榜首，SK創新排名稍後。LG能源解決方案的裝機量躍升3.7倍至5.7GWh，該公司在1個月內重新奪回榜首。

今年4月，寧德時代電池裝機用量為6.2GWh（市場份額35.2%），LG能源解決方案電池裝機量為4.2GWh（市場份額為23.9%）。三星SDI電池的裝機量增長了2.6倍以上，達到1GWh，但同比排名從第4位下降到第5位。

今年前5個月，全球電動汽車電池使用量同比增長約2.7倍至81.6GWh。期間，寧德時代位居榜首，LG能源解決方案以0.4GWh的差距位居第2，三星SDI和SK創新分別排名第5和第6。

此外，內媒報道，寧德時代已正式就中航鋰電涉嫌侵權全系產品專利提出起訴。