戴姆勒下調平治銷售前景　料晶片短缺持續至2022年

擁有平治汽車(Mercedes-Benz)的戴姆勒集團(Daimler AG)，周三(21日)下調旗下平治汽車的銷售前景，原因是全球半導體持續短缺阻礙生產，並預計短缺的情況將持續至2022年。

戴姆勒財務長Harald Wilhelm表示，下半年還將面臨鋼、銅、鋁等金屬成本大漲的衝擊，而2022年的晶片荒，將不會像今年這麼嚴重。該公司預計，全年汽車出貨量與去年持平，此前他們原本預測，可以遠遠高過去年水平。公司執行長Ola Kallenius指出，整個行業目前都在應對更長的交貨時間，遺憾的是，這也影響到了公司的客戶。

儘管有晶片短缺的威脅，戴姆勒第2季的營收成績仍勝分析師預期，攀升至435億歐元 ，按年增44%。公司表示息稅前利潤增至51.9億歐元，確認了上周發布的初步數據。汽車和貨車部門的利潤率，連續第3季達到2位數。

戴姆勒4月曾預測，由於疫情期間汽車需求復甦，平治的利潤將比過去幾年更高，今年還會加快推出電動汽車，計劃今年稍後推出其最暢銷的E級轎車的電動車版本。