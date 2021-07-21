美匯重上93關 道期升188點
2021年07月21日 16:21
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美匯指數報93.15；港匯見7.7744；離岸人民幣(CNH)報6.4784；美元兌日圓報110.15；歐元企1.1758，英鎊處1.3608。金價急插至1,804美元。布油報69.71美元，紐油報67.53美元。比特幣升3.9%，企穩3萬美元關。道指期貨升188點。
●港股27,000點關失而復得，恒生指數全日跌34點或0.13%，報27,224點；國企指數跌33點或0.34%，至9,831點；恒生科技指數跌9點或0.13%，報7,327點。主板大市成交約1,568.57億港元。主要科網股領跌，小米跌2.7%，美團跌1.8%，騰訊跌0.8%，快手跌2.2%，阿里巴巴升0.1%。港交所升2.6%。https://bit.ly/3roHXWt
-滙豐控股8月2日審議會否派發中期股息。
●滬綜指收升25點，創業板指漲2.7%。https://bit.ly/3Bnlldz
●IMF籲全球經濟改革，彌補疫情造成117萬億元產出損失。
●日本6月出口按年增長48.6%，高過預期。
●南韓7月首20日出口增長32.8%，晶片出口增逾3成。
●毋懼波動？70%機構投資者擬未來購買數碼資產。
●IIF：外資流入人民幣債市，料每年可吸金3.12萬億元。
●比特幣挫至2.9萬美元水平，特斯拉帳面收益近化灰。
●河南洪災：
-傳險企暫錄逾1.6萬宗車險報案，內險股受壓。
-鄭州商交所據悉目前營運正常，未有暫停交易通知。
-鄭州登電集團鋁廠爆炸，分析料對電解鋁業影響不大。
-富士康：鄭州廠房目前營運正常，持續關注情況。
●網信辦啟動專項行動整治7類互聯網問題，約談快手騰訊等。
●財庫局：「南向通」起步階段先涵蓋簡單低風險理財產品。
●銀行6月轉按登記按月升24.6%，創16個月新高。
●調查：僅45%亞太金融業受訪者今年獲花紅，對職位不滿人數增。