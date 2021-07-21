光刻機供應商ASML次季多賺38%　擬擴大回購股份規模

荷蘭晶片光刻機製造商ASML(美股：ASML)公布，次季盈利按年增38%至10.3億歐元(約94億港元)；銷售額按年增22%至40.2億歐元，符合公司指引水平；毛利率達按季跌3百分點至50.9%，勝公司指引水平。業績理想，主要是受惠全球晶片短缺，半導體製造商積極加快投資新產能，帶動ASML的光刻系統需求急升。

ASML指出，上季晶片光刻機訂單增加75%至83億歐元，當中49億歐元屬於最高階極紫外光(Extreme Ultraviolet，EUV)光刻機，令總訂單規模增至175億歐元。公司的EUV光刻機是台積電(台股：2330)、三星、英特爾(美股：INTC)等晶片代工龍頭，開發7納米或以下製程先進晶片的必須設備。

ASML在美股盤前交易升逾3%，最新報706.85美元。該股股價年初至今累升逾4成。季績中，公司提及擬擴大回購規模至90億歐元，代替原有60億歐元的回購計劃。其行政總裁 Peter Wennink表示，不單先進製程有持續需求，成熟和較初階節點製程的半導體設備也可受惠於數據基建發展，公司正擴大產能，令今年的淨銷售可按年增長約35%，全年毛利率處於51至52%。今年4月，ASML已調高今年淨銷售增長至30%。