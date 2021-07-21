金發局推YOUTH計劃　為大學畢業生提供200個金融職位

金融發展局宣布，推出金融服務業創職位計劃畢業生版(YOUTH)，為去年「金融服務業創職位計劃」(FIRST)的延伸，旨在為年輕的大學畢業生創造200個金融服務業全職工作崗位，將於下周三(28日)起接受申請。金發局行政總監區景麟表示，人才對維持本港金融服務業的競爭力有舉足輕重的作用，因此人才培育向來是該局的工作重點之一。展望未來，將繼續擴大人才拓展計劃(TAP)，以協助年輕金融從業員提升核心能力和知識。

YOUTH允許合資格企業申請資助僱用最多兩名2019年至2021年的大學或以上學歷畢業生，且是香港人。每間合資格企業可就每個合資格的新職位獲取每月最高1萬港元的薪金資助，為期12個月。所有補貼須用於支付新職位的薪金，並且須符合計劃相關規定，安排與FIRST相若。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府決心透過持續加強於人力資源發展方面的投資，以維持香港的競爭優勢。YOUTH將幫助本港金融服務業發掘及培育青年人才，為新冠肺炎疫情過後的強勁復甦作好準備。

金發局主席李律仁指，該局再次受政府委託推出YOUTH，進一步支持金融服務業面對疫情帶來的挑戰，並期望是次資助能為本港青年人才創造更多新的就業機會。

金融管理局認可的持牌人；獲證券及期貨事務監察委員會發牌的持牌公司；獲保險業監管局授權的保險公司和保險中介公司；獲強制性公積金計劃管理局核准的受託人；已向香港會計師公會註冊的註冊會計師事務所和執業法團；以及根據香港法例第29章《受託人條例》第78(1)條成功獲批註冊的信託公司，均可申請 YOUTH。按照規定，與計劃宣布前的相關數據比較，獲資助的新職位應為僱主在香港聘用的僱員人數帶來淨增長。