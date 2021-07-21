麗新發展大灣區項目推售100伙　入場費200萬元人幣

該物業共有約400伙，去年7月開始交樓，目前已售出約150伙。由於預期8月橫琴會推出相關優惠措施，所以再推出新一批單位。「創新方」分5期發展，是次推出的滙星文化工作室位於第一期，其單位設計風格及用料亦參考毗鄰的凱悅酒店。今次推售涉及100套單位，面積約600至1,200方呎，折扣後每平方米價格約3.6萬元人民幣，入場費約200萬元人民幣起。買家只需付10萬元訂金，可待正式通關後安排買家前往內地簽約。

林顥伊續指，對本港樓市前景樂觀，今年年尾集團會推出觀塘恒安街項目，將提供160伙，主打一房至兩房單位；而明年亦會推出元朗大旗嶺項目，約有120伙，主打一房戶型。