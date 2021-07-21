調控搞到賣樓收入跌？深圳控股咁講......

內地易居房地產研究院報吿指出，一河之隔的深圳今年推行了二手住房參考價制度，導致當地二手住房價格從1月的每方米7.24萬元(人民幣‧下同)的歷史高位，6月份跌至每方米6.15萬元，縮水約15%。

誠然，深控作為發展商賣的是一手新盤，但當地二手樓價跌又會否對公司構成衝擊？深控方面回覆《東網》查詢時解釋，其實這是因為銷售樓盤的地域分布跟以往有差異。2020年上半年逾70%銷售來自深圳市內，主要集中在「深業中城」和「前海頤灣府」，反觀今年上半年主打項目在湖南長沙、江蘇南京和安徽馬鞍山。深圳過去一年一直擴充大灣區內及全國特定二線城市的的土地儲備，同時繼續透過項目收購立足深圳，換言之公司的銷售範圍愈來愈廣，營業數據不能完全直接反映深圳市場的動態。

事實上，深控於3月發布的2020年年度業績公告中評論道，經濟發展回歸常態下，「房住不炒」、「因城施政」依然是房地產政策的主基調，其中深圳及大灣區的房地產調控政策嚴格，政府堅決遏制投機行為。深圳市政府先後出台「積分搖號規則」指導新房銷售向剛需家庭傾斜，出台二手房參考價體系對二手房市場進行引導，同時逐步增加商品房供應量，隨着政策的實施及供應結構的改革，深控相信深圳及粵港澳大灣區的房地產市場將「長期健康穩定向好發展」。

公司又謂，「三道紅線」政策將促使房地產企業放緩短期投融資，加快周轉回籠現金；熱點城市集中供地的政策，對房企在投地規劃、資金管理、產品及銷售等方面帶來挑戰，將進一步促進行業整合，並推動企業尋求經營方式的變革。

深控規劃藍圖是土地儲備、銷售收入、盈利在未來5年將實現翻番，而公司將加大在深圳、大灣區及重點一、二線城市土地儲備的獲取力度，土地儲備在未來5年達到1,000萬方米以上；開發銷售及租金收入維持20%的複合增長率；同時會加速發展城市運營服務業務，並於未來5年運營收入規模達到「目前3至5倍水平」，並在合適時機分拆城市運營業務上市。