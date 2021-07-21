別再等！經濟學人：倘港堅持「清零」才通關　恐損害商業地位

外國傳媒報道，經濟學人智庫(EIU)最新報告表示，亞洲部分地區對疫情「清零」的政策態度恐難以持續，如果這些地區未能恢復人口流動，可能對自身的商業中心地位造成永久傷害。

機構指出，包括澳洲、紐西蘭、內地、香港、澳門、新加坡、台灣和越南等地的政策目標都是疫情「清零」，而非與病毒共存。報告預期，這些地區今年將維持嚴格的邊境管制，或在實現大規模疫苗接種後，於明年初重新放寬限制。

不過，隨着北美、歐洲多數國家大規模的疫苗接種，朝群體免疫邁進，當地居民已習慣與病毒共存，這些國家也正取消社交距離限制並減少邊境管制，此舉被認為將釋放大量被壓抑的需求，反之，堅持疫情「清零」的地區則可能削弱經濟活動。

報告中指出，維持邊境管制可能使澳洲、紐西蘭等地錯失國際遊客和留學生人口流動帶來經濟復甦的機會。同時商務旅行和營運面臨的挑戰，恐使企業轉向選擇投資其他市場，也將影響這些國家吸引、留着外國人才的能力。

報告中提到，香港、澳門和新加坡等地調整政策的壓力最大，這些地區長期仰賴國際商業和旅遊業。香港和新加坡境內有大量的外國勞工，若邊境管制應對措施不夠完善，恐對當地勞動力市場造成難以彌補的缺口。報告中也指出，如果香港和新加坡無法作為樞紐有效的運作，企業可能更傾向將業務轉移到國內。