細戶新盤輪流登場 屯門港島都有得揀！

新盤魚貫登場，有屯門新盤公布首輪銷售安排，並於周日發售，涉及79伙。另外，港島區亦再有新盤部署登場，料最快7月底至8月初開售，涉及全數48伙一房戶。

●上嵐公布首輪銷售安排 周日發售79伙

新盤接力開售，建灝地產旗下屯門上嵐繼今天加推第3號價單後，同日再公布首輪銷售的銷售安排。

首輪銷售將會全數推出第1至3號價單的單位，並決定於周日(25日)發售，涉及79伙。項目將於周五(23日)截止接受準買家認購登記，及於周六(24日)公布分組報到時段結果。

首輪單位實用面積由265方呎至290方呎，折實售價為450.18萬港元至599.8萬元。整批單位市值合共約5.03億元。

●屯門上嵐加推16伙 入場費逾554萬元起

由建灝地產發展的屯門上嵐周三(21日)宣布再度加推第3號價單，涉及16伙單位，並料最快今晚公布銷售安排，周日(25日)開始首輪銷售，3張價單共推79伙。

今次加推的16伙，全部屬中至高層單位，實用面積285至290方呎，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價由554.61萬至599.8萬元，折實呎價由19,339至20,827元，新價單折實平均呎價為20,334元。

該公司投資部經理鄭智榮稱，是次價單撇除樓層景觀等因素後，售價有2至3%的輕微加幅。其中，入場單位為10樓E室，為實用面積285方呎的一房戶。他透露，截至昨晚(20日)8時，項目共錄逾450個認購登記，超額認購逾6倍，反應熱烈，又指新價單市值逾1.1億元。

項目亦主打活力及清新自然氣氛，室內會所「Club Skye」、住客共享空間「The Patio」、「Chill Fit」及「Skye Top」及園林綠化空間面積共逾6,250方呎。

●上環HOLLYWOOD HILL提供48伙 全屬一房間隔

他透露，整項目已全面改裝，每方呎成本約3,000港元。現正計劃下周開放現樓，並會公布首張價單，最快7月底至8月初開售，價錢參考同區一、二手物業，目前區內呎價介乎3萬至4萬元。他又稱，同系元朗唐人新村項目樓面約8.1萬方呎，主力為中小型上車單位，預計明年第3至第4季登場。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，港島區樓價今年領先大市，料快將創出歷史新高，預期該盤推售可吸引購買力追捧。該公司首席營業董事李巍指出，西區新盤呎租達80元或以上，個別連家具的服務式住宅呎租更達90至100元，租金回報率逾3厘，料該盤推出將吸引投資者歡迎。

●麗新發展大灣區項目推售100伙 入場費200萬元人幣

該物業共有約400伙，去年7月開始交樓，目前已售出約150伙。由於預期8月橫琴會推出相關優惠措施，所以再推出新一批單位。「創新方」分5期發展，是次推出的滙星文化工作室位於第一期，其單位設計風格及用料亦參考毗鄰的凱悅酒店。今次推售涉及100套單位，面積約600至1,200方呎，折扣後每平方米價格約3.6萬元人民幣，入場費約200萬元人民幣起。買家只需付10萬元訂金，可待正式通關後安排買家前往內地簽約。

林顥伊續指，對本港樓市前景樂觀，今年年尾集團會推出觀塘恒安街項目，將提供160伙，主打一房至兩房單位；而明年亦會推出元朗大旗嶺項目，約有120伙，主打一房戶型。

●沙頭角尚澄本月售出3伙

據一手銷售資訊網資料，遠東發展旗下沙頭角尚澄再錄成交，為本月第3宗。上述單位為項目1座1樓F室，實用面積400方呎，連98方呎花園，以420.09萬港元售出，呎價約10,502元。

●朗濤連錄招標成交 三房戶售2,495.7萬元

●本港首7個月新盤累推8,612伙 售出率約60%

據美聯物業房地產數據及研究中心統計，截至7月20日，今年已推出27個新盤，涉及8,612伙。據一手銷售資訊網資料，該批項目共售出5,183個單位，售出率約60%。該行首席分析師劉嘉輝指，當中一房佔約65.4%，為售出率最高戶型。若以實用呎價劃分，呎價逾2萬元至3萬元佔最多，達60%。