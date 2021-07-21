樓價UPDATES：新婚用家555萬買港島一房戶

個別地區二手交投活躍，青衣區7月累錄約57宗二手買賣，其中曉峰園套三房單位，6月放盤叫價1,028萬元，議價後剛以970萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔登峰．南岸中層B室單位，實用面積約255方呎，一房及開放式廚房間隔，叫價約560萬元，輕微議價後以555萬元易手，實用呎價約約21,765元，新買家為新婚用家，見該物業可承做較高成數按揭，加上有足夠首期及供款能力，故毋須「幫人供樓」，決定入市上車。

●北角港運城1座中層C室，實用面積約746方呎，套三房間隔，以1,455萬元沽出，實用呎價約19,504元，原業主早於1997年1月購入，當時作價702萬元，持貨24年帳面獲利753萬元，單位升值近1.1倍。

●北角海峰園南峰閣中層E室，實用面積約612方呎，兩房間隔，以1,035萬元易手，實用呎價16,912元，由於單位做價較市價低水，故新買家不介意購入凶宅同層單位，原業主於2011年5月以610萬元買入，持貨10年帳面獲利425萬元，單位升值近70%。

●小西灣藍灣半島6座極高層F室，實用面積約489方呎，兩房連儲物室間隔，望山景，原先叫價928萬，現減價41萬或約4.4%，近日以887萬元成交，實用呎價約18,139元，新買家為同區客，屋苑時有約80個單位放售，入場費由兩房單位的798萬元起。

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九龍區

●九龍灣德福花園7月暫錄10宗買賣，平均實用呎價14,621元，屋苑S座高層6室，實用面積約497方呎，兩房間隔，望內園景，最新以756萬元易手，實用呎價約15,211元，新買家為外區換樓客，議價後即拍板入市作新居。

●啟德煥然壹居H2座低層E室，實用面積約449方呎，一房間隔，原先叫價865萬，議價後調減17萬，減幅約2%，成交價848萬元，實用呎價約18,886元，原業主2016年4月斥資492萬元購入，是次轉手帳面獲利356萬元。

●啟德龍譽1A座極高層E室，一房間隔，望樓景，實用面積約350方呎，以約18,000元放租1個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價1,000元，以17,000元租出，實用呎租約48.6元，新租客為情侶，睇樓1次即決定承租。

●紅磡半島豪庭7月至今暫錄約6宗買賣，較6月同期5宗多1宗，屋苑2座中層C室，實用面積約784方呎，套三房間隔，最初開價1,380萬元，現以1,365萬元成交，實用呎價約17,410元，新買家為外區換樓客，見屯馬綫正式通車，睇樓1星期即決定入市自用。

●奧運站凱帆軒2座中層B室，兩房間隔，望海景，實用面積約465方呎，以約20,000元放租不足一星期後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以19,000元租出，實用呎租約40.9元，新租為印度籍夫婦，睇樓兩次後決定承租。

●尖沙咀港景峯2座高層G室，實用面積940方呎，套三房間隔，另設儲物房，望維港煙花海景，開價2,800萬元放售，現零議價沽出，實用呎價約29,787元，新買家為同區客，原業主於2016年3月以2,000萬元買入，持貨5年帳面獲利800萬元離場，單位升值約40%。

●九龍站擎天半島7月暫錄約15宗租賃成交，平均實用呎租約48元，屋苑1座高層C室，實用面積約1,365方呎，四房雙套房間隔，擁全海景，獲同區租客以72,000元連車位承租，實用呎租約53元。

●長沙灣家壹連錄兩宗租賃成交，包括低層F室，實用面積約220方呎，開放式間隔，日前以11,000元獲承租，實用呎租約50元，另一個低層G室，實用面積約238方呎，以11,500元獲承租，實用呎租約48元。

●長沙灣宇晴軒1座高層E室，實用面積約485方呎，兩房間隔，原先開價950萬，日前以948萬元沽出，減價2萬或約0.2%，實用呎價約19,546元，新買家為同區分支家庭客，屋苑7月累錄7宗買賣，現時有約100個單位放售，叫價由850萬元起。

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新界區

●青衣區7月累錄約57宗買賣，包括曉峰園2座中層A室，實用面積約773方呎，套三房間隔，享山景，6月放盤價為1,028萬元，議價後以970萬元沽出，實用呎價約12,549元，原業主於2008年以388萬元購入，持貨13年轉售，帳面獲利582萬元或1.5倍。

●西貢慧園單號屋，實用面積1,588方呎，套四房間隔，享海景，連天台約435方呎，原先開價2,800萬，減價32萬，以2,768萬元成交，實用呎價約17,431元，原業主於2005年4月購入上址，當時作價1,080萬元，持貨逾16年帳面獲利1,688萬元。

●馬鞍山迎‧星灣18座高層A室，實用面積約1,379方呎，四房雙套房間隔，原先叫價2,900萬元，放盤兩個月，減價50萬元，獲買家以2,850萬元連車位承接，實用呎價約20,667元，原業主於2014年1月購入上址，當時作價1,919萬元，持貨逾7年至今沽售帳面獲利931萬元，單位期內升值49%。

●馬鞍山海栢花園1座高層E室，實用面積約424方呎，兩房間隔，享海景，放盤1個月，零議價下780萬元沽出，實用呎價約18,396元，原業主於2010年12月購入，當時作價303萬元，持貨10年多至今沽售，帳面獲利477萬元離場，單位期內升值1.6倍。

●沙田溱岸8號3座高層G室，實用面積約725方呎，套三房間隔，日前以1,470萬元易手，實用呎價約20,276元，原業主則於2012年以825萬元購入，持貨9年帳面獲利約645萬元，單位升值約78.2%。

●大圍名城7月暫錄約10宗買賣，包括盛世2座北翼高層D室，實用面積約757方呎，套三房間隔，以1,468萬元易手，實用呎價約19,392元，原業主則於2012年以945萬元購入，持貨9年帳面獲利523萬元，單位升值約55.3%。

●沙田花園城7月暫錄約3宗買賣，屋苑2期雅翠苑高層I室，實用面積329方呎，兩房間隔，議價後以550萬元易手，實用呎價約16,717元，新買家為用家，原業主於2009年以146萬元入市，持貨12年帳面獲利約404萬元，單位升值約2.77倍。

●沙田第一城7月暫錄約24宗買賣，屋苑最新錄36座中層B室，實用面積478方呎，三房間隔，議價後以795萬元易手，實用呎價約16,632元，原業主則於2015年以625萬元購入，持貨6年帳面獲利約170萬元，單位期內升值約27.2%。

●大埔花園J座低層3室，實用面積約803方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，獲用家零議價下以930萬元承接，實用呎價約11,582元，原業主早於1997年3月購入，當時作價405萬元，持貨24年至今沽售，帳面獲利525萬元，單位期內升值近1.3倍。

●粉嶺中心7月暫錄約4宗買賣，包括J座中層3室，實用面積約513方呎，三房間隔，議價後以673.8萬元獲承接，實用呎價約13,135元，原業主則於2012年以345萬元購入，持貨9年帳面獲利約328.8萬元。

●元朗朗晴居2座高層H室，實用面積約739方呎，套三房間隔，原本叫價約900萬元放售，吸引區內客洽商承接，客人原居於元朗區，有見市況暢旺，故趁機入市換樓，睇樓即日決定承接，雙方議價以878萬元成交，實用呎價約11,881元。

●元朗PARK YOHO Genova第18B座低層平台特色單位，實用面積約604方呎，三房間隔，連210方呎平台，原先開價1,020萬元，新近以920萬元沽出，減價100萬元或約10%，實用呎價約15,232元，原業主於2017年11月以約887.4萬元購入，持貨約4年帳面獲利約32.6萬元，物業升值約3.7%。

●天水圍嘉湖山莊7月累錄37宗買賣，較上月全月32宗多16%，其中賞湖居5座中層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，叫價560萬元，放盤兩周，議價後以535萬元成交，實用呎價約11,942元，新買家為上車客。

●屯門居屋景新臺4座高層G室，實用面積約511方呎，兩房間隔，獲區外白居二中籤者，見單位可即買即住，原業主又增加議幅，減價10萬元，於未補價第二市場以490萬購入上址作自住之用，實用呎價約9,589元，成交價及呎價創屋苑的同類型單位居二市場新高。

●屯門利寶大廈高層C室，實用面積約234方呎，開放式間隔，上月叫價408萬元放盤，議價後以368萬元成交，實用呎價15,726元，新買家為外區上車客，睇樓一次即拍板入市。

●屯門豐連2座中層D室，實用面積約278方呎，一房間隔，叫價530萬元，買賣雙方議價後，減價30萬元，以500萬元成交，實用呎價約17,986元，新買家為上車客，見可住近家人，議價後立即承接。

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