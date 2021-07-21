道指早段再升186點 可口可樂漲逾2%

部分美企業績理想有助增強市場對經濟的信心，美股道指周二反彈549點後，周三(21日)早段再升186點，至34,697點；標指升16點，至4,339點；以科技股為主的納指升22點，至14,520點。

摩根大通美股策略主管Dubravko Lakos-Bujas對後市的信心，更將標指年底目標由4,400點上調至4,600點，較周二收市有6.4%上漲空間，並看好盈利前景，預期標指成份股今年、明年和2023年每股盈利分別為205美元、230美元和250美元。股市還將受惠於企業增加回購，以及較低的利率和消費者信心增強。

強生上季純利按年增長49%至66.25億美元，經調整後每股盈利2.48美元，與收入雙雙優於市場預期，並上調全年盈收預測，股價早段升0.16%至168.72美元。

可口可樂上季每股盈利68美仙，遠勝市場預期，並上調全年盈利預測，帶動股價漲2.76%至57.37美元。

網絡電視Netflix上季純利按年增長87.91%至13.53億美元(約105.5億港元)，或每股2.97美元，略遜預期，期內訂戶增長154萬戶，優於市場和該公司本身的預期，但仍是近10年來最慢增速，該公司並確認會進軍視像遊戲市場。股價早段跌1.25%至524.4美元。