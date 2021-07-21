深圳二手房價半年跌15%　中國樓市泡沫終結？

中美刀來劍往之際，為國家積蓄資本的經濟引擎深圳市，遏抑樓市炒風漸見成效，二手樓價不夠6個月即跌15%，股市卻進一步重返2015年「大時代」雪崩前的高位，究竟在形成家庭財富流向股市的良性循環，抑或只是泡沫轉移？目前正考驗當局的能耐。

內地嚴控樓價下，深圳今年2月出台「二手房成交參考價」措施。易居房地產研究院指出，深圳今年1月二手樓價升至每方米逾7.24萬元人民幣(下同)的歷史新高後，6月已回落至6.15萬元，不夠半年累跌逾15%。

深圳打擊炒樓手段層出不窮，包括嚴查買家身份及資金來源、違規者不准在市內買樓甚至租樓，而二手樓參考價則起源於之前深圳二手樓比一手樓貴的異象，以資訊透明化遏抑新盤炒風。易居指出，深圳、寧波、成都和西安4個推行上述制度的大城市，6月份整體二手樓指數按年升幅為8.1%，比起2月份已壓縮兩個百分點，若跟推城市增加，將連同收緊信貸等政策，增強樓價下行壓力。

之前已有報道指，深圳上月二手樓成交跌穿3,000宗，按年銳減逾70%，連續3個月低過5,000宗的「榮枯線」，即使與新盤增加吸走購買力有關，但整體樓市成交行情還是向下，一些中介門可羅雀，甚至關門大吉。

與此同時，有傳深圳將調整二手樓交易流程，所有成交通過資格審查後，才能生成政府系統的深圳市二手房買賣合約(網簽)，完成後不能修改。業界相信，這是以堵塞買樓資格審查漏洞去收緊調控，因為房策新規的執行認定通常以網簽時間為準，因此以往在調控新政策發布後，某些中介會提前網簽部分樓盤，確認買家後再修改網簽合約上買方的資料。

深圳作為全國經濟引擎，一直吸引五湖四海的人落戶打拚，樓價向來領跑全國，縱然上半年大幅回落，但上月按年升幅仍達8.7%。易居亦指，全國70個城市中，25個二手樓價指數按年漲逾5%，屬「房價偏熱」，而最熱的10個城市除了深圳，還包括廣州、上海、北京、寧波、杭州。

交銀國際中國房地産行業分析師謝騏聰認為，內地主要城市上半年樓價升幅已超出國家調控目標上限頗多，調控勢必從緊。然而，深圳等地的二手樓參考價不太可能在全國大範圍實施，皆因深圳地產供不應求的嚴重程度舉國罕見，而且該制度的實際效用只是提高按揭門檻，長遠難阻「有實力的買家」繼續入市。

他預期，內地樓價全年升幅仍會介乎4至6%，皆因當前地價仍然高企，發展商就算不賺錢，樓價也難大跌。內地調控發展商槓桿並非刻意打壓他們，更多是希望「放水」的資金進入實體經濟，因此人民銀行早前選擇降準，卻沒有下調貸款市場報價利率(LPR)。