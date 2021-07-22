三大好友力撐！比特幣曾漲一成　重上3萬美元關

全球各地央行加緊推出數碼貨幣計劃，加上金融機構的監管趨嚴，令近日虛擬幣表現疲弱。然而，「女股神」Cathie Wood、企業家馬斯克(Elon Musk)、Twitter行政總裁Jack Dorsey「三大好友」繼續唱好虛擬貨幣，推動比特幣比特幣早前跌穿3萬美元後有所反彈，周四(22日)凌晨曾升逾一成，其後升幅回順，報31,733美元，漲6.3%。

三人出席網上活動討論對虛擬貨幣的看法。Cathie Wood認為，比特幣除了作為對沖通脹的工具外，亦可以對沖由科技創新所引發的通縮。她解釋，科技創新長遠會令生產成本下降、舊有產品的售價亦會下跌，繼而形成通縮，並且對缺乏創新投資的企業構成衝擊。惟要注意的是，對於企業而言，虛擬貨幣在會計上屬於無形資產(Intangible asset)的一種，其貶值時要以虧損入帳，但其升值時則未必會入帳，這種做法並不公平。

Wood又指，比特幣能有效應用於環境、社會及管治(ESG)3方面的系統，惟其在社會和企業方面帶來的改善往往被市場忽視。

另外，Jack Dorsey表示，今時今日貨幣系統存在太多問題，這些問題導致了許多額外成本，並且使人們無法專注解決更重要的問題。長遠而言，他希望比特幣解決貨幣系統的缺陷，讓注意力集中於解決人類面對的挑戰，從而實現世界和平。

馬斯克透露，他本人持有比特幣，以太幣，以及狗狗幣，並稱希望看到比特幣成功。他形容，金錢就如同資訊系統，而銀行就好像不同的數據庫。然而，把金錢從不同地區之間轉移的過程非常慢，有些情況下轉帳要耗時數日才能結算；而虛擬貨幣正不斷進化，交易速度更快、而且更安全。他亦直言自己是比特幣的支持者，相信虛擬貨幣能夠強化個人權力(individual power)，抗衝政府的影響。

他還表示，旗下公司於歐洲銀行帳戶的利率為負數，令他深感困擾，直言︰「這簡直令我瘋狂...我應該把錢轉移至比特幣。」