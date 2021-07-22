全球缺芯！車企警告將繼續減產　但美國卻充滿信心？

跨國汽車生產巨擘Stellantis行政總裁Carlos Tavares周三(21日)警告稱，汽車行業的全球晶片短缺問題，可能會延續到明年，預期行業整體將繼續削減生產。

Tavares指，晶片短缺存在不確定性，該問題很容易拖延至明年，因沒有足夠的迹象表明，來自亞洲的額外晶片產能，能夠在短期內進入歐美地區。

目前全球大多數主要汽車製造商都因為晶片供應問題而減產，其中，日本本田汽車及鈴木汽車本周分別宣布，受累於半導體短缺問題等影響，國內部分汽車組裝廠將於8月停工數日。

不過，美國政府對於晶片供應仍保持樂觀看法。美國白宮顧問Brian Deese在本月初表示，預計今年下半年半導體供應將有所改善，而作為長期解決方案，美國總統拜登正在推動國會向半導體行業投資500億美元。

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)促成了半導體製造商、供應商和包括汽車製造商在內的客戶之間的一系列會議。雷蒙多在本周二(20日)表示，會議結果使製造商的生產和交付更加透明，對汽車製造商的晶片供應正逐漸增加。

雷蒙多指，福特汽車(Ford)行政總裁Jim Farley及通用汽車(GM)行政總裁Mary Barra在最近數周，均向她表示，公司正取得更多生產汽車所需的半導體產品，整體供應短缺問題有初步改善。