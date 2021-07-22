鄧建初：抽新股有咩學問？

新股市場和二級市場，是兩個截然不同的投資市場。後者完全受到外圍氣氛影響，大部分股票表現皆與恒生指數上落掛鈎。反觀新股掛牌時，與大市升跌並無直接關係，獨斷獨行，甚至乎背道而馳，也屢見不鮮。

星期一掛牌當日，恒指承接外圍市況，大瀉近千點。幸好包銷商力托股價於上市價之上，初哥於是分四次80萬股及一次50萬股沽清，僥倖地賺了數萬元利潤。劫後餘生，深受教訓，從此也不敢落大飛。後來新股認購透明度日漸提高，中籤率有數可計，逐漸回復了落大飛的信心。

現時有三間證券行，於新股正式上市前一日收市後，提供非正式暗盤市場。三間報價各有不同，與四會合併前的股價各有各報，情況雷同。由於競爭激烈，當中一間更發展至設立場外預熱場，提早到下午2:00至3:30讓公司客戶進行暗盤交易，外來的證券行不能參與。大部分中籤客不能參與暗盤，只能等待翌日正式掛牌時才進行買賣。故此暗盤時段成交疏落，股價容易大上大落，對翌日正式掛牌只能產生輕微啟示作用。

散戶熱衷參與，可惜近期追捧的難以獲派，中籤了卻是輸得悽慘，反而無人問津的間中大放異彩。六、七月份更出現多隻股票同期招股上市，箇中原因是與半年結算有莫大關係，趕不及日期前上市，公司很多資料要重新做過，費時失事。同一時間研究大量公司資料，非常吃力，不少股民只能跟隨認購風向而揀選目標。優質企業變成滄海遺珠，正式上市便見真章。初哥認為，萬變不離其宗，最重要是看其公司業績及發展，不能單靠市場認購程度而進行跟風，否則賠了價位更蝕大息。

資深股評家鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)