彭偉新：恒指仍勢弱　或再跌多1000點

港股周三(21日)走勢先升後回落，完全無視美股在周二大幅反彈超過1.5%的走勢，相信是投資者仍對港股的後市走勢抱較為觀望的態度，令到恒指周三早段的反彈瞬間即逝。尤其是在科技股走勢受到內地政策風險大增下，一眾科技股的走勢明顯仍然非常疲弱，即使日後港股出現短暫的技術反彈，相信科技股的整體動力仍然有限，成為了拖累恒指整個走勢的重要阻力。

而在技術上，恒指由2月高位31,183點回落以來，走勢一直無法擺脫一浪低於一浪的下跌形態，並再向下跌穿了28,100點的38.2%回調支持後，形成了後抽及技術上確認跌破支持，令到整體進一步下跌的機會更大，尤其是恒指自今年2月升抵31,183點的高位，並形以RSI熊背馳形成見頂走勢後，恒指相信需要按着自去年9月開始形成的升浪總升幅回調61.8%，即恒指有機會要向下跌返26,200點水平才會符合整個的回調目標。因此，恒指在上周大幅反彈並未能升破20天線的阻力下，延續之前的回調亦是相當合理的情況，以現水平計算，即恒指有機會再要向下跌多接近1,000點，投資者宜注意短期大市的下跌風險。

市場預期中手游在新推出的遊戲上線後，可以進一步的提升集團毛利率水平，預期可以由去年32.0%上升至33.9%，而預測市盈率亦會回落至10.3倍水平，較同業對手的估值為低，而市場給予中手游的目標價中位數為5.5元，較現水平仍然有15%的上升空間。股價於去年8月曾升上4.49元見頂後回落，曾一度跌至去年12月低位見2.66元後，由低位逐步反彈，並收復了各主要的阻力，更成功於今年7月完全收復所有的跌幅後，並繼續上行，預期股價可以按自去年8月由4.49元水平開始回調的總跌幅，以黃金比率1.618倍作為上升目標，投資者可以在4.6元水平買入，上望5.2元，若果股價跌穿4.5元請先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)