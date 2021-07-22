油價急漲逾4%　金價力守1800美元關

●美匯指數跌至92.75；港匯見7.7731；離岸人民幣(CNH)報6.4659；美元兌日圓處110.28；歐元企1.1792，英鎊處1.3713。金價弱見1,802美元。布油升至72.19美元，紐油報70.25美元。比特幣漲8%至3.21萬美元水平。道指期貨上升。

●評級機構穆迪首席經濟學家Mark Zandi發表報告認為，美國基礎設施法案將加強長期經濟增長，並指其將引發高通脹和經濟過熱的擔憂被誇大。

●港股ADR指數收報27,470點，升245點或0.9%。

●即月恒生指數夜期收報27,413點，升187點，高水188點，成交12,641張。

●紐約9月期油收報每桶70.3美元，升3.1美元或4.61%；布蘭特9月期油收報每桶72.23美元，升2.88美元或4.15%。

●紐約8月期金收報每安士1,803.4美元，跌0.4%，創近2周收市新低。

●英國富時100指數收報6,998點，升117點或1.7%；法國CAC指數收報6,464點，升117點或1.85%；德國DAX指數收報15,422點，升206點或1.36%。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃稱，IMF本月勢維持全球今年經濟增長預測6%，與4月份的預測水平相同，但部分國家增長更快，有些國家增長更慢。

-IMF：全球增長不均加劇，疫情難明年底結束。

●「女股神」Cathie Wood、企業家馬斯克(Elon Musk)，以及Twitter行政總裁Jack Dorsey「三大好友」繼續唱好虛擬貨幣，推動比特幣早前跌穿3萬美元後有所反彈，周四(22日)凌晨曾升逾10%，其後升幅回順，最新報32,112美元，漲逾7%。

●跨國汽車生產巨擘Stellantis行政總裁Carlos Tavares警告，汽車行業的全球晶片短缺問題，可能會延續到明年，預期行業整體將繼續削減生產。

●日媒報道，台灣半導體生產巨頭台積電計劃最早於2023年在日本開設晶片工廠，並投入營運。

●聯合國世界旅遊組織發表報告指，今年1至5月，國際旅遊人數較2020年下跌65%，而較2019年跌幅更達85%。