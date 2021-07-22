美股升港股跌　A股升港股都係跌！到底衰邊瓣？

次季以來，港股表現真係難睇。美股升，港股唔跟升；到最近A股氣氛好番啲，滬深股市兩融餘額更頻頻突破1萬億元人民幣大關，但卻無助港股表現，恒指都係跌，27,000點關危危乎矣。咁搞法，港股「獨弱」，股民不禁要問，到底搞邊科？

重磅的中資科技股插水，乃拖累港股表現的主因，基本上沒有異議。其次係，北水不但未有來撈貨，還在不斷減持，也是港股不振的原因。此外，香港處多事之秋，唔少港人移民、外資減磅，若然冇北水增持頂住，流動性較樓市高的股市浸浸落乏承接，也是無可避免的結果。

咁到底，港股幾時先至見底。筆者認為，至少見到呢3個現象，先至有轉勢迹象。

其一，恒生科技指數見底。作為參考，短期6,800至7,000點水平是一個重要支持位。

其次係，內地科創板新股上市重納正軌，即重新放行科企大型集資活動，為科技股氣氛扭轉弱勢帶來轉機。

其三，內地投資港股的基金集資活動再度活躍起來，意味有北水要南來。

魚缸冇咩好做，股民打牙骹，近期金融界其中一個國際熱話，乃呢年幾冇長途飛機可坐的美國富豪們，呢期興起坐太空船上太空玩，維珍集團和亞馬遜的創辦人都先後遨遊太空，並已平安返回地球。當中亞馬遜創辦人貝索斯返回地球發表感受時話，上太空不僅僅是純綷遊玩，而是要建造一條通往太空的道路，讓下一代和下下一代能建設出一個未來。呢句話可圈可點，難道留在地球沒有未來？

筆者在想，萬一中美世紀之爭演變成第三次世界大戰，有別於第一及第二次世界大戰用槍炮，而係互射核彈，咁搞法地球唔單只再冇樂土，就連渣都有得剩！唔通班美國富豪真係睇通睇透，做定最壞打算，諗住有咩依郁隨時飛上太空避難？

反正我地呢啲凡人，上太空如做夢，只有寄望中美兩強以和為貴，別輕言動武，避免全球攬炒！

東網產經專欄作者 帥哥