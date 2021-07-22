金曹：負面因素未除　港股續淡

7月期指受3大因素影響，跌穿28,600點後快速向下，現時7月期指下方支持26,915點，上方阻力27,662點，由於已經跌穿200天線仍未見有力反彈，故只要3大負面因素不盡快解除，8月走勢仍淡。

首先，內地繼續嚴厲對大型科網股執行數據安全及反壟斷調查，大型科網股受壓。恒生科技指數周三(21日)收報7,327點、低於50天線約6.8%，而恒指收報27,224點、低於50天線約4.2%。後市要等恒生科指見底反彈，才能解除大市向下的壓力。估計較大支持是恒生科指再調整至7,150點、或恒指回到去年12月起步位約26,300點。

其次是通脹升溫。聯儲局有機會在8月改變貨幣寬鬆，起碼對每月買債的金額或會調整。本來只要中美展開新一輪貿易談判，如中國配合增加購買美國農產品及美債，而美國借機取消部分關稅，那通脹壓力便可減低。但最近拜登政府打台灣牌觸碰中國底線，估計8月展開談判機會較細。

之前美股下跌，特朗普政府立刻願意談判，今次也可能要等美股下跌超過10%，中美才能展開談判。如美股調整10%，恒指由現時27,200點水平起碼調整5%到25,800點水平才有支持。

還有的是，變種病毒Delta擴散。現在市場關注日本奧運及英國解除社交距離限制之後的確診數字會否持續擴大，估計大概兩至3個星期、即8月初到11日之後會有初步結果。屆時如果消息負面，期指就有機會向下試25,800至26,300點支持區。

現時8月活躍期權成交區是25,400至28,900點，表示期權莊家認為8月期指結算低於25,400點機會仍不大。如以恒指引伸波幅20點推算，8月期指波幅可達2,300點，現時200天線約27,700點，調整幅調最壞可見25,400點(27,700點-2,300點)。如8月見到低於25,400點應是博反彈的好機會，估計8月結算應在25,400點樓上。

另外，為了控制通脹，美國有可能增產原油或跟伊朗和談，壓低油價，石油或資源股估計會持繼受壓，石油期貨下方支持約每桶60美元。

期權及程式交易專家 金曹