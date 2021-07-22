中銀保監：對受汛情影響企業　不得盲目抽貸、斷貸、壓貸

中國銀保監會辦公廳發布關於支持防汛救災加強金融服務工作的通知，提出切實提高防汛救災工作的思想認識、加強網點風險排查、保障金融基礎服務暢通、推出防汛救災專屬金融服務、全力做好保險理賠服務、積極支持災後恢復重建，以及加強組織領導。

當中，銀行機構總行要統籌調度資源，通過適當調整受災地區融資政策、內部資金轉移定價、績效考核辦法等措施，加大受災地區信貸支持力度。對受汛情影響暫不能營業但有發展前景的企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸，鼓勵通過提高信用貸款比重、減免服務收費等多種方式降低融資成本。支持穩步拓展財產保險、安全生產責任保險、農業保險等保險覆蓋面，發揮保險保障經濟、服務民生、穩定社會功能。

此外，加大普惠金融領域資源傾斜力度，鼓勵通過適當下調貸款利率、減免服務收費、調整還本付息安排等方式幫助受災農戶、小微企業、個體工商戶渡過難關。

保險機構要按照「特事特辦、急事急辦」原則，集中調配查勘人員、救援設備，建立理賠服務綠色通道、簡化理賠流程、提高理賠效率，做到應賠盡賠、早賠快賠。特別是對因災受傷人員，要通過減少醫院等級限制、直賠、一站式結算等方式提高理賠效率。對受汛情影響暫時難以查勘定損的，可結合實際預付賠款，讓受災群眾、受災企業感受到金融服務溫度。加強保險損失摸排統計，及時反映保險損失情況，為後續理賠服務提供支持。