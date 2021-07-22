恒指曾漲近500點　滙豐升逾2%

港股愈升愈有，恒生指數最新抽升488點，暫高見27,712點，重上十天線(約27,623點)；國企指數亦升逾140點或1.5%，報9,980點；恒生科技指數升超過120點或1.7%，報7,453點。主板成交暫逾196億港元。

重磅股發威，滙豐控股及友邦保險漲幅擴大至逾2.5%，兩股已貢獻大市近100點；建設銀行及中國移動升近2%。

4大科網股阿里巴巴、騰訊、美團及小米升幅介乎1%至2%。「三桶油」揚升2%至4%。

【09:21】恒指漲逾200點 科網股支持大市 「三桶油」受捧

港股3連跌後，周四(22日)跟隨外圍揚升。恒生指數高開239點或0.88%，報27,464點；國企指數高開88點或0.9%，報9,919點；恒生科技指數高開89點或1.22%，報7,417點。主板成交暫逾23.6億港元。

大型科網股普遍向好，騰訊及美團同升1.3%，阿里巴巴升1.2%報205.6元，小米集團升0.7%，上述4股合共拉高大市94點。

重磅股穩升，滙豐控股升1.3%，單隻已貢獻大市24點，公司將於8月2日審議會否派發中期股息；友邦保險、建設銀行及港交所齊升0.7%；惟中國移動跌0.2%。

國際油價急升，「三桶油」受捧，中國石油股份漲4%，中國石油化工及中國海洋石油升1%至2%。