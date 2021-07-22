許繹彬：港股反覆向下　可小注博騰訊

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，轉眼間，7月踏入下旬，港股非但沒有「七翻身」，反而出現「七翻船」的格局，更與外圍市況出現背馳，整月只出現「跟跌唔跟升」的局面，全無升勢可言，只是反覆向下，28,000點現階段可以說是「遙不可及」，相反27,000更是「岌岌可危」。

他指出，本月港股以「屋漏兼逢夜雨」來形容最為貼切，壞消息不斷湧現，首先是滴滴出行遭到北京監管當局重拳審查所引發一系列中概科技股的股災；及後中美暗地裏展開一輪「金融戰」；沉寂了一陣子的新冠病毒因變種再度來勢洶洶。東南亞等新興市場確診個案高企，加上英國懶理疫情毅然將限制的警戒線全面開放，只求振興本土經濟。東京奧運開幕在即，但選手村的確診數字續升，恐防東奧會被「煞停」。

許氏續表示，油價又急跌，令商品市場出現骨牌效應，種種不利因素令環球股市周一出現小股災。由於全球對變種病毒仍然束手無策，令本來呈現曙光的信心再度崩缺。各國救市政策不知何去何從，或會出現「滯脹」，促使資金湧入債市避險，10年期美債孳息率曾失守1.2厘。但美股繼續「戲劇性」，道指急跌近800點後，其後兩個交易日即收復失地，甚至「升凸」；只可惜港股沒那麼幸運，繼續尋底，科技股乏力反彈，沽盤有增無減，北水更出現要錢唔要貨的情況。