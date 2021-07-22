【高盛推介】藥明生物獲資金吸納好倉
2021年07月22日 11:16
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高盛(亞洲)有限責任公司：受主要股東減持消息影響，藥明生物周三(21日)出現沽壓，收市跌約4.5%，但周四(15日)早段則表現強勢反彈，高開約0.7%後升幅擴大，高見134.1元。
藥明公布日前獲主要股東Biologics Holdings通知，擬以每股129元配售8,000萬股現有股份，佔公司已發行股本之1.89%，涉套現103.2億元。雖較現價折讓，但周四見股價受支持。
觀察個股輪證資金流向，好倉獲資金趁低吸納，當中認購證於周二(20日)及周三共錄得約250萬元資金流入。牛證同期則共錄得約380萬元資金流入，並見流入牛證的資金分布在130元以下的各收回區域產品。
投資者如看好，認購證方面的熱門選擇可留意屬市場上3個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的藥明購證(18006)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨藥明購證(16466)。貼價選擇可留意價外幅度約5%，年期約2個月的藥明購證(23249)。
藥明購證18006，行使價150.1元，2021年12月28日到期，實際槓桿4.5倍，熱門條款、市場上3個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。
藥明購證16466，行使價160.98元，2021年9月28日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿、低街貨。
藥明購證23249，行使價139.98元，2021年9月29日到期，實際槓桿6.0倍，貼價。
牛證方面，投資者可留意屬遠牛的藥明牛證(67993)，收回價115元，行使價113.5元，換股比率100，槓桿比率6.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
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