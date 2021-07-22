【高盛推介】藥明生物獲資金吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：受主要股東減持消息影響，藥明生物周三(21日)出現沽壓，收市跌約4.5%，但周四(15日)早段則表現強勢反彈，高開約0.7%後升幅擴大，高見134.1元。

藥明公布日前獲主要股東Biologics Holdings通知，擬以每股129元配售8,000萬股現有股份，佔公司已發行股本之1.89%，涉套現103.2億元。雖較現價折讓，但周四見股價受支持。

觀察個股輪證資金流向，好倉獲資金趁低吸納，當中認購證於周二(20日)及周三共錄得約250萬元資金流入。牛證同期則共錄得約380萬元資金流入，並見流入牛證的資金分布在130元以下的各收回區域產品。

藥明購證18006，行使價150.1元，2021年12月28日到期，實際槓桿4.5倍，熱門條款、市場上3個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。

藥明購證16466，行使價160.98元，2021年9月28日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿、低街貨。

藥明購證23249，行使價139.98元，2021年9月29日到期，實際槓桿6.0倍，貼價。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。