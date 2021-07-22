華爾街著名投資大師：美股10月底恐暴跌15%　比特幣未跌夠

著名投資顧問機構Guggenheim Partners首席投資官Scott Minerd接受外媒訪問時指出，市場正處於充滿挑戰的時期，預測美股到10月底可能會暴跌15%或者更多，又預期比特幣還會進一步向下。

Minerd表示，對於股市來說，今年9月和10月很可能會非常艱難，可能會回調15%或以上。他又暗示10月或者是入市時機。他指，聯儲局縮減資產購買規模快於預期，加上Delta變種病毒擴大，都是股市的主要風險因素。

Minerd認為，虛擬貨幣在未來幾個月仍將面臨挑戰，預測比特幣將進一步下跌至約1.5萬美元，又指「很多虛擬貨幣都只是垃圾。比特幣的熊市標準是回調80%，考慮到所有的不確定性以及新幣競爭，他認為還有更多的下行空間。而比特幣近期表現欠佳，對風險資產來說也是不利迹象，可能是「煤礦裡的金絲雀」般早有預警，透露出股票等風險資產未來還有更多問題。長遠來看，他認為以太幣是「較可行」的虛擬貨幣。

信貸方面，他表示就歷史角度來看，評級較低的高收益債券非常昂貴，目前他更傾向於頂級垃圾債券，預計未來幾個月有更好的買入機會。如果市場進入避險周期，美國公債孳息率可能最多會下跌60個基點。