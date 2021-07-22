【瑞通推介】恒指彈500點　資金即市較多買熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：企業業績表現理想，道指隔晚收報34,798點，升286點或0.8%。

恒指周三(21日)收報27,224點，跌34點或0.1%，連續3日下跌。周四(22日)早段反彈逾500點，重上27,700點，技術上收復10天線(27,630點)。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾6,100萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾600萬元，反映投資者繼續看好後市反彈。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點。

小米集團連跌3日，周三收跌2.7%於26.85元，一舉跌穿10天、20天和50天線。有券商調升小米全年出貨預測，但預計短期利潤率受壓。小米周四早段靠穩，升1%，在27元水平徘徊。周三有約5億元北水淨沽出小米。輪證資金流方面，逾970萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾180萬元淨流出。

報道指特斯拉計劃逐步在所有國家，向其他電動車製造商開放其超級充電樁網絡。比亞迪股份上日曾飆近7.5%至221元以上，收市維持6.1%的升幅，報218.6元，終止5連跌走勢並重返10天線水平，一洗早前被主要股東之一喜馬拉雅資本減持後的整固走勢。比亞迪周四早段再升逾3%，一度重上225元。逾880萬元在周三淨流出其好倉，淡倉則有約490萬元淨流入。

有傳蘋果公司(Apple Inc.)擬於明年開始，不再推出任何4G手機，轉為全5G版機型，包括入門價位的SE，加上預期蘋果即將在下月推出一系列新iPhone，帶動手機設備股舜宇光學周三急漲6.4%至237.2元收市，為升幅最大藍籌。股份周四早段升逾2%，高見243元，其後轉為偏軟。周三有逾380萬元淨流出其好倉，淡倉則有約280萬元淨流入。

中國恒大分公司部分資產近日被廣發銀行申請凍結，並市傳有龍頭銀行暫停接受其樓盤的樓花按揭申請，市場關注恒大財政狀況。有券商認為恒大進入破產的可能性暫時仍相對低，但假若銀行將恒大債務視為不良貸款，將會對恒大造成負面衝擊，增加其流動性風險。恒大周三第3日下跌，但未有再次跌穿7元，收跌1.8%於7.24元。周四早段最多急漲近10%，逼近8元水平。周三有近50萬元淨流入其好倉。

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